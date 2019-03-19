У Нідерландах затримали третього підозрюваного у стрілянині в Утрехті

У причетності до стрілянини в Утрехті підозрюють трьох чоловіків

За підозрою в причетності до стрілянини в Утрехті (Нідерланди) затримали третього чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що представник місцевої прокуратури Тіес Кортман заявив про затримання третього підозрюваного в стрілянині в Утрехті. У той же час поліція вважає головним підозрюваним раніше затриманого Гокмена Таніса.

Нагадаємо, 18 березня він відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті. За останніми даними, в результаті стрілянини загинули три людини, ще кілька людей отримали поранення. Особистість Таніса була встановлена завдяки камерам відеоспостереження.

За даними турецької газети Hürriyet він раніше брав участь у бойових діях у Чечні. Крім того, кілька років тому його заарештовували за причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Після стрілянини в Утрехті рівень терористичної загрози у всій провінції було підвищений до максимального. Також влада Нідерландів посилила заходи безпеки в аеропортах і на ключових інфраструктурних об'єктах.