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Біля резиденції Трампа затримали іранця з холодною зброєю

Новини » Надзвичайні події     11.01.2020 - 04:51
Біля резиденції Трампа затримали іранця з холодною зброєю
Фото: поліція Штату (dailynews)

Підставою для поліції затримати чоловіка став тривожний дзвінок

В декількох кілометрах від заміській резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штаті Флорида поліція затримала громадянина Ірану з холодною зброєю та великою сумою готівки. Як передає РБК-Україна, про це пише газета Daily News.

Як повідомив представник міської поліції Майкл Огродник, у чоловіка вилучили паспорт громадянина Ірану на ім'я Масуда Золеха.

Також під час особистого огляду поліція знайшла у нього мачете, сокирку з загостреним лезом і 22 тисячі доларів готівкою. Правоохоронці обшукали іранця після тривожного дзвінка, який надійшов у поліцію.

Чоловік залишив автомобіль на парковці міжнародного аеропорту Палм-Біч. Газета не уточнює, чи узятий іранець під варту. Йому наказано з'явитися в суд.

Нагадаємо, на початку року поліція застрелила озброєного ножем чоловіка, який поранив людей у парку поблизу Парижа. Напад стався на південно-східній межі французької столиці. Згідно з першими даними, поранення отримали три людини, один з яких знаходиться у важкому стані.

Раніше у Британії дві людини загинули і один отримав серйозні поранення в результаті нападу з ножем, яке відбулося в неділю, 22 грудня, у місті Кролі в графстві Західний Сассекс.

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