У Нідерландах запровадять комендантську годину

Фото: поліція Нідерландів (GettyImages)

Уряд Нідерландів планує оголосити загальнонаціональну комендантську годину через збільшення кількості нових випадків коронавірусу в країні. Вона може початися 22 січня і буде діяти з 20:30 до 4:30.

Про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, сьогодні очікується пресконференція прем'єр-міністра Марка Рютте, на якій будуть оголошені нові обмеження. Поки неясно, чи хоче уряд, щоб комендантська година починалася в п'ятницю і як довго вона буде діяти. Експерти вважають, що таке обмеження може привести до значного скорочення загального числа випадків COVID-19.

Вважається, що комендантська година може знизити рівень поширення вірусу на 8-13 відсотків. Влада також розглядає можливість обмеження кількості людей, яких можна приймати вдома, з двох до одного.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів вирішив продовжити діючий в країні жорсткий карантин на три тижні. Він діятиме щонайменше до 9 лютого.

Також РБК-Україна писало, що в Нідерландах власники ресторанів і кафе звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про закриття закладів.