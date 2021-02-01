ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Нідерландах відновлюються слухання у справі МН17

Автор: Анастасія Рокитна

Суд у Нідерландах сьогодні продовжить слухання у справі про збитий над Донбасом пасажирський авіалайнер рейсу МН17. Засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом.

Популярні новини

Про це повідомляється на сайті суду.

В ході останнього засідання за деякими з клопотань захисту одного з обвинуваченого, росіянина Олега Пулатова, суд прийняв рішення провести додаткові розслідування, виконання яких покладено на слідчого суддю.

Раніше РБК-Україна писало, що під час одного з попередніх судових засідань по справі MH17 Олег Пулатов виступив із зверненням, в якому заперечував провину.

Також повідомлялося, що в жовтні Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вихід РФ з консультативної групи з МН17 є свідченням страху Росії перед правдою.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МН17