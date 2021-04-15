У Нідерландах відновились слухання у справі МН17

Сьогодні у Нідерландах продовжили судове засідання по справі МН17. Зокрема вже опитали представники концерну "Алмаз-Антей".

Про це повідомив на слуханнях головуючий суддя Хендрік Стейнхейс, йде трансляція суду .

Суд продовжує розгляд технічних питань, зокрема, пов’язаних з оглядом реконструкції уламків, звернення родичів загиблих щодо компенсацій.

Очікується, що слухання по суті мають розпочатися у червні 2021 року, як оголосив суд у грудні минулого року.

"Суд в Нідерландах почне розгляд по суті запитів родичів жертв катастрофи малайзійського Boeing в Україні з червня 2021 року", - заявив в ході засідання Стейнхейс.