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В Нидерландах ученикам запретили использовать телефоны в школах

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Нидерланды, Среда 05 июля 2023 06:52
В Нидерландах ученикам запретили использовать телефоны в школах Фото: в Нидерландах запретили ученикам использовать телефоны на уроках (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Нидерландов запретило школьникам пользоваться на уроках мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами, поскольку они отвлекают от обучения и ухудшают успеваемость.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства Нидерландов.

"Больше не нужно смотреть видео в TikTok во время занятий, посылать сообщения одноклассникам или делиться фотографиями через Snapchat", - говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что смартфоны можно будет использовать, например на уроке цифровой грамотности, или ученикам, которые зависят от своего телефона по медицинским показаниям или по инвалидности. Школы могут по своему усмотрению согласовать точные правила с учителями, родителями и учениками.

"Несмотря на то, что мобильные телефоны почти неразрывно связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Студенты должны иметь возможность сконцентрироваться и иметь все возможности учиться хорошо", - заявил министр образования, культуры и науки Нидерландов Робберт Дейкграаф.

Он добавил, что согласно научным исследованиям, мобильные телефоны нарушают процесс обучения со всеми вытекающими последствиями: "Мы должны защитить студентов от этого". Запрет вступит в силу 1 января 2024 года.

Опросы о запрете использования учениками смартфонов на уроках

Среди членов педагогического профсоюза Нидерландов провели опрос о запрете использования детьми смартфонов на уроках. 73% учителей средних школ поддержали запрет и заявили, что мобильные телефоны плохо влияют на способность учеников сконцентрироваться.

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