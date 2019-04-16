У Нідерландах зіткнулися кораблі, є постраждалі

У Нідерландах у місті Роттердам на річці Ніве-Маас зіткнулося два кораблі, у результаті інциденту постраждало 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTV Rijnmond.

Вказано, що річковий круїзний лайнер зіткнувся з пришвартованим кораблем.

"Два кораблі зіткнулися на Ніве-Маас (Nieuwe Maas) у Роттердамі. Щонайменше шість людей отримали поранення", - зазначає видання.

Фото: зіткнення кораблів у Нідерландах

Поранення отримали пасажири круїзного судна. Їх одразу відправили до лікарні.

Нагадаємо, у кінці березня в Іраку загинули 45 людей після затоплення порома. Зазначалося, що пором був перевантажений. Він затонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку. Більшість жертв на поромі - жінки і діти. При цьому врятували 12 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому у Балтійському морі зіткнулися два судна, в результаті чого постраждали щонайменше 15 осіб. Так, інцидент стався за участю вантажного судна Raba і швидкохідного судна World Bora біля берегів німецького острова Рюген. Четверо потерпілих перебувають у важкому стані.

Додамо, у кінці листопада 2018-го пасажирський пором зіткнувся з вантажним краном у порту Барселони, в результаті чого сталася пожежа. Пором врізався у причальну стінку, на якій знаходилися декілька кранів, і повалив один з них. Після падіння крану почалася пожежа.