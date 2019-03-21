ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іраку через затоплення порому загинули 45 людей

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 15:56
В Іраку через затоплення порому загинули 45 людей
Ілюстративне фото (twitter.com middleeastmnt)

Влада Іраку заявила про затоплення порому

В Іраку загинули 45 людей після затоплення порому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Повідомляється, що пором був перевантажений. Він затонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку. Більшість жертв на поромі - жінки і діти. Повідомляється, що врятовані 12 людей.

Нагадаємо, 31 листопада пасажирський пором зіткнувся з вантажним краном в порту Барселони, в результаті чого сталася пожежа. Пором, що належить італійській компанії Grandi Navi Veloci, перевозив пасажирів і транспортні засоби. Він врізався в причальну стінку, на якій знаходилися декілька кранів, і повалив один з них. Після падіння крана почалася пожежа.

Раніше повідомлялося, що іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.

РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".

 

В Іраку через витік хлору постраждали десятки людей В Іраку в результаті вибуху автомобіля загинули 2 людини
Новини України Іракпаром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся