У Нідерландах стартує другий блок слухань по справі MH17

У Нідерландах пройде чергова сесія судового процесу у справі про збитий у 2014 році над Донбасом літак МН17. Суд підсумує попередній блок, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Про це повідомляє прес-служба суду.

За слуханнями можна буде спостерігати в прямому ефірі.

"Як заплановано, кримінальна справа по MH17 відновиться в понеділок, 8 червня. Однак через коронавірус і відповідних національних настанов блок судових слухань внесено корективи, в результаті чого бути присутніми в залі суду в Судовому комплексі Схіпхол зможе обмежене число людей. Природно, всі можуть стежити за слуханнями в прямому ефірі", - йдеться в повідомленні.

Так, через пандемію присутні в суді повинні перебувати на відстані 1,5 метра один від одного. У кого є легкі симптоми ГРВІ або висока температура - у будівлю допущені не будуть. Крім суддів, секретарів і прокурорів у залі суду будуть присутні максимум два адвокати родичів, два захисники та обмежене число представників ЗМІ.

Нагадаємо, останнє слухання відбулося 23 березня тільки з участю зацікавлених сторін, без публіки та преси через пандемію.

Раніше в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що вироків у справі MH17 слід чекати як мінімум кілька років.