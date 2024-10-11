В Нидерландах опровергли информацию о сокращении помощи Украине

"Я вижу, что гуляют сообщения о том, что помощь Украине будет сокращена на 1 млрд евро. Это не так. Ни на один евро меньше не пойдет в Украину. Всего на военную поддержку было выделено 10,4 млрд евро. Из них почти 4 млрд евро уже было потрачено, остается еще более 6 млрд евро", - написал Брекельманс.

Он отметил, что стремится, чтобы помощь Украине была доставлена как можно быстрее. Именно поэтому некоторые контракты заключаются, например, в 2024 году, а не в 2025 году.

"Украина ведет напряженную борьбу и не может ждать. Как Нидерланды, мы продолжаем поддерживать Украину. Мы одна из стран, оказывающих относительно высокий уровень поддержки", - подчеркнул министр.

Брекельманс добавил, что деньги также доступны другим формам поддержки, например, энергетической инфраструктуры.