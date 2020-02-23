У Нідерландах через шторм скасовують традиційні карнавали

У Нідерландах через сильний вітер та дощ скасовують традиційні карнавали, які у ці дні мали відбутися по всій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Зокрема, гуляння скасовані в Ейндховені, Валкенсваарді, Верті.

Традиція проведення у лютому карнавалів у Нідерландах сягає ще тих часів, коли країна була розділена на протестантів і католиків. Останні жили на півдні країни, і саме вони почали першими влаштовувати гуляння.

Ідея карнавалу полягає в тому, щоб зарядитися і поділитися з оточуючими позитивними емоціями та добре поїсти перед початком Великого посту.

Нагадаємо, в результаті потужного шторму "Денніс", який обрушився на Британію, загинули щонайменше чотири людини.

Також, у Великобританії в результаті урагану "Денніс" двоє людей потонули. У зв'язку з негодою були скасовані сотні рейсів, а рух поїздів порушено через повені.

РБК-Україна писало, що 16 лютого шторм "Денніс" добрався до Нідерландів. Через сильний вітер туристів та мешканців Нідерландів закликають бути обережними на дорогах та слідкувати за своїми авіарейсами, які можуть бути скасовані.

Крім того, 9 лютого Британію охопив потужний шторм "Кіара", який спричинив сотні повеней і руйнування по всій країні. Пориви вітру досягали 93 миль в годину. Найсильніший вітер спостерігався в Уельсі.