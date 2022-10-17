В Нидерландах пройдет конференция по послевоенному восстановлению Украины

МИД Нидерландов в среду проведет в Гааге конференцию, посвященную восстановлению Украины после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Нидерландов.
Сообщается, что цель конференции – собрать представителей Нидерландов, участвующих или заинтересованных в участии в восстановлении Украины с тем, чтобы они были готовы к этому в послевоенный период. В мероприятии примут участие компании, неправительственные организации и представители правительства страны.
"Конференция будет касаться ряда различных тем, таких как роль бизнеса и запуск государственно-частного партнерства в сферах сельского хозяйства, водных ресурсов и медицинских услуг", – говорится в сообщении МИД Нидерландов.
Участники мероприятия будут анализировать потребности Украины в послевоенном восстановлении как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе – в контексте того, как Украину можно отстроить более сильной и экологичной.
С украинской стороны конференцию откроет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, также в Гааге будет присутствовать посол Украины Максим Кононенко.
Ранее мы писали, что Нидерланды объявили о выделении 70 млн евро на ремонт систем отопления, водопроводов и домов в Украине.
Ранее Нидерланды уже выделяли Украине пакет финансовой помощи для восстановления регионов на 65 млн евро.
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