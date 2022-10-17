RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нидерландах пройдет конференция по послевоенному восстановлению Украины

Фото: Нидерланды проведут конференцию по послевоенному восстановлению Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МИД Нидерландов в среду проведет в Гааге конференцию, посвященную восстановлению Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Нидерландов.

Сообщается, что цель конференции – собрать представителей Нидерландов, участвующих или заинтересованных в участии в восстановлении Украины с тем, чтобы они были готовы к этому в послевоенный период. В мероприятии примут участие компании, неправительственные организации и представители правительства страны.

"Конференция будет касаться ряда различных тем, таких как роль бизнеса и запуск государственно-частного партнерства в сферах сельского хозяйства, водных ресурсов и медицинских услуг", – говорится в сообщении МИД Нидерландов.

Участники мероприятия будут анализировать потребности Украины в послевоенном восстановлении как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе – в контексте того, как Украину можно отстроить более сильной и экологичной.

С украинской стороны конференцию откроет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, также в Гааге будет присутствовать посол Украины Максим Кононенко.

Ранее мы писали, что Нидерланды объявили о выделении 70 млн евро на ремонт систем отопления, водопроводов и домов в Украине.

Ранее Нидерланды уже выделяли Украине пакет финансовой помощи для восстановления регионов на 65 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украинуинфраструктура