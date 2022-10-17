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В Нидерландах пройдет конференция по послевоенному восстановлению Украины

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Амстердам, Понедельник 17 октября 2022 20:46
В Нидерландах пройдет конференция по послевоенному восстановлению Украины Фото: Нидерланды проведут конференцию по послевоенному восстановлению Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МИД Нидерландов в среду проведет в Гааге конференцию, посвященную восстановлению Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Нидерландов.

Сообщается, что цель конференции – собрать представителей Нидерландов, участвующих или заинтересованных в участии в восстановлении Украины с тем, чтобы они были готовы к этому в послевоенный период. В мероприятии примут участие компании, неправительственные организации и представители правительства страны.

"Конференция будет касаться ряда различных тем, таких как роль бизнеса и запуск государственно-частного партнерства в сферах сельского хозяйства, водных ресурсов и медицинских услуг", – говорится в сообщении МИД Нидерландов.

Участники мероприятия будут анализировать потребности Украины в послевоенном восстановлении как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе – в контексте того, как Украину можно отстроить более сильной и экологичной.

С украинской стороны конференцию откроет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, также в Гааге будет присутствовать посол Украины Максим Кононенко.

Ранее мы писали, что Нидерланды объявили о выделении 70 млн евро на ремонт систем отопления, водопроводов и домов в Украине.

Ранее Нидерланды уже выделяли Украине пакет финансовой помощи для восстановления регионов на 65 млн евро.

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