У Нідерландах пройде конференція з повоєнного відновлення України

МЗС Нідерландів у середу проведе у Гаазі конференцію, присвячену відновленню України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Нідерландів.

Повідомляється, що мета конференції – зібрати представників Нідерландів, які беруть участь чи зацікавлені в участі у відновленні України для того, щоб вони були готові до цього у післявоєнний період. У заході візьмуть участь компанії, неурядові організації та представники уряду країни.

"Конференція стосуватиметься низки різних тем, таких як роль бізнесу та запуск державно-приватного партнерства у сферах сільського господарства, водних ресурсів та медичних послуг", – йдеться у повідомленні МЗС Нідерландів.

Учасники заходу будуть аналізувати потреби України у повоєнному відновленні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі – у контексті того, як Україну можна відбудувати сильнішою та екологічнішою.

З української сторони конференцію відкриє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, також у Гаазі буде присутній посол України Максим Кононенко.