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У Нідерландах пройде конференція з повоєнного відновлення України

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Амстердам, Понеділок 17 жовтня 2022 20:46
У Нідерландах пройде конференція з повоєнного відновлення України Фото: Нідерланди проведуть конференцію з повоєнного відновлення України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МЗС Нідерландів у середу проведе у Гаазі конференцію, присвячену відновленню України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Нідерландів.

Повідомляється, що мета конференції – зібрати представників Нідерландів, які беруть участь чи зацікавлені в участі у відновленні України для того, щоб вони були готові до цього у післявоєнний період. У заході візьмуть участь компанії, неурядові організації та представники уряду країни.

"Конференція стосуватиметься низки різних тем, таких як роль бізнесу та запуск державно-приватного партнерства у сферах сільського господарства, водних ресурсів та медичних послуг", – йдеться у повідомленні МЗС Нідерландів.

Учасники заходу будуть аналізувати потреби України у повоєнному відновленні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі – у контексті того, як Україну можна відбудувати сильнішою та екологічнішою.

З української сторони конференцію відкриє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, також у Гаазі буде присутній посол України Максим Кононенко.

Раніше ми писали, що Нідерланди оголосили про виділення 70 млн. євро на ремонт систем опалення, водопроводів і будинків в Україні.

Раніше Нідерланди вже виділяли Україні пакет фінансової допомоги для відновлення регіонів на 65 млн євро.

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