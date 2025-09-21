RU

В Нидерландах протесты против миграции переросли в жесткие столкновения с полицией

Иллюстративное фото: столкновение митингующих и полиции Нидерландов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Гааге, что в часе езды от Амстердама, несколько тысяч человек вышли на улицы, протестуя против миграционной политики правительства и кризисной ситуации на рынке жилья. Демонстрации переросли в массовые беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в субботу, 20 сентября 2025 года, тысячи людей вышли на улицы Гааги на протест против миграционной политики Нидерландов.

Известно, что эти протесты стали одними из самых громких в Нидерландах за последние годы и продемонстрировали высокую напряженность в обществе из-за миграционной политики правительства страны и дефицита доступного жилья.

Демонстрацию организовали ультраправые активисты, которые требуют более строгого контроля за прибывшими искателями убежища.

Повреждение имущества и блокирование дорог

По данным местных властей, протестующие подожгли полицейскую машину и ненадолго заблокировали шоссе вблизи центра демонстрации.

В центре города также были разбиты окна в офисе левоцентристской политической партии D66, которая известна своей поддержкой увеличения количества беженцев в стране.

Лидер D66 Роб Джеттен в соцсети X сообщил о значительных повреждениях и подчеркнул: "Мы никогда не позволим экстремистским бунтовщикам забрать нашу прекрасную страну".

Столкновения с полицией и аресты

Правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, ведь в какой-то момент протестующие начали бросать в полицию камни и бутылки.

В результате 30 человек были арестованы, двое полицейских получили ранения. Местные власти не исключают дополнительных задержаний после просмотра записей с камер наблюдения.

Политический контекст

Антимиграционный популист Герта Вилдерс, который лидирует в предвыборных опросах, был приглашен на демонстрацию, однако не появился. Он осудил насилие против полиции и назвал действия агрессивных участников "абсолютно неприемлемыми", охарактеризовав виновных как "идиотов".

 

 

Напомним, в Нидерландах намерены изменить правила проживания для мужчин-беженцев из Украины. В частности, речь идет о праве на жилье.

Сейчас в Нидерландах есть более 97 тысяч мест в муниципальных приютах, и почти все они заняты. Еженедельно в страну прибывает около 300 украинцев, преимущественно женщины и дети. Впрочем, все чаще встречаются и мужчины, которые приезжают на работу.

Ранее мы писали о том, что в Европейском Союзе заметили повышение спроса на убежище среди украинцев - в первом полугодии 2025 года количество заявлений выросло почти на треть. Больше всего заявок на получение убежища во Франции.

