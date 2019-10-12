У Нідерландах відбулися затримання під час кліматичного протесту

У Нідерландах 12 жовтня на кліматичній акції протесту затримали 130 демонстрантів, які блокували рух вулицями Амстердаму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, сьогодні у центральній частині Амстердаму відбулася кліматична акція протесту, організована рухом Extinction Rebellion. Декілька сотень активістів вийшли на вулиці міста поблизу одного з історичних мостів. Протестувальники вимагали негайних дій у боротьбі зі змінами клімату.

Зазначається, що демонстранти намагалися перекрити рух центральними вулицями та не реагували на заклики правоохоронців. Після цього поліція вдалася до затримання кліматичних протестувальників. Всього було затримано 130 учасників акції.

Нагадаємо, 20 вересня по всьому світу відбулися кліматичні акції протесту, учасники яких закликали уряди своїх країн вжити всіх необхідних заходів для боротьби зі зміною клімату. Сотні мітингів пройшли по всій Європі, в тому числі в Чехії, Німеччини, Великобританії та Польщі.

Також РБК-Україна писало, що у квітні у британській столиці Лондоні відбулися масові акції протесту проти змін клімату. Демонстранти вимагали скоротити викиди у повітря та оголосити кліматичний та екологічний надзвичайний стан в Британії. Тоді правоохоронці затримали понад 1 тис. протестувальників.