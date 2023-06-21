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В Нидерландах сообщили, что ЕС введет санкции против производителей оружия для России

Фото: глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз в рамках очередного пакета введет санкции против производителей оружия, которое РФ использует для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры.

"Рад, что ЕС достиг политического согласия относительно нового пакета санкций против России, включая меры, направленные на усиление подхода Евросоюза к обходу санкций", - говорится в заявлении.

По его словам, пакет распространяется на следующие сферы:

  • Производителей оружия;
  • Ответственных за похищение украинских детей;
  • Киберпоставщиков российским спецслужбам.

"Эти санкции усложнят России задачу по поддержке своей военной промышленности", - добавил Хукстра.

Санкции ЕС против России

С самого начала вторжения РФ в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, которые помогают Кремлю вести захватническую войну против Украины.

Сегодня стало известно, что послы Европейского союза согласовали 11 пакет санкций против России. Он будет включать в себя запрет на транспортировку нефти по части нефтепровода "Дружба".

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