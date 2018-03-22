У Нідерландах готують законодавчу базу для суду по катастрофі MH17

До парламенту подали законопроект, що дозволяє допит підозрюваних по відеозв'язку

У парламент Нідерландів направлений законопроект, що дозволяє судове переслідування всіх підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського авіалайнера рейсу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра юстиції, даний законопроект дозволить допитати в суді в Гаазі підозрюваних-іноземців, в тому числі і по відеозв'язку, якщо немає можливості їх екстрадувати.

Повідомляється, що суд над обвинувачуваними буде проводитися в Гаазі.

Нагадаємо, Boeing-777 "Малазійських авіаліній" збили над Донбасом 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Серед пасажирів було 80 неповнолітніх, у тому числі три малолітніх дитини.

Міжнародна слідча комісія підтвердила, що саме РФ поставила сепаратистам "Бук", з якого був знищений літак. У відповідь на це в Міноборони РФ заявляли, що "ніякі російські зенітні ракетні комплекси, і в тому числі "Бук", російсько-український кордон ніколи не перетинали". Крім того у ЗМІ з'явилися відеозаписи перевезення "Бука" до передбачуваного місця пуску.