У Нідерландах обвалився дах стадіону футбольного клубу AZ Alkmaar

Дах стадіону голландського футбольного клубу AZ Alkmaar частково обрушилася в суботу, постраждалих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нідерландську телерадиовещательную корпорації.

Повідомляється, що відвідувачів на стадіоні в цей момент не було, ніхто не постраждав. Причина обвалення залишається невідомою.

Наголошується, що суботу в Нідерландах пориви вітру досягають 22 м/с. На місці інциденту працює поліція.

Наступна домашня гра AZ Alkmaar запланована на 13 серпня, клуб зустрічається з українською командою "Маріуполь" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Поки не зрозуміло, чи зможе вона відбутися на стадіоні.

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