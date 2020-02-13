У Нідерландах виявили третю за два дні бомбу у поштових відділеннях

Поліція Нідерландів знешкодила лист із вибухівкою, який надійшов до однієї з компаній у місті Лесден після вчорашніх вибухів в країні. Про це повідомляє видання NOS.

Зазначається, що інформацію про підозрілий лист повідомили вчасно, сапери знешкодили бомбу, ніхто не постраждав.

Підірвати намагались офіс компанії Unisys, яка займається платіжними операціями. За даними поліції, листи відправляє шантажист, який вимагає певну суму в біткоїнах.

Вчора РБК-Україна повідомляло, що в Амстердамі та Керкраде прогриміли два вибухи у поштових відділеннях. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.

Зазначимо, в Афганістані в місті Джалабад біля армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

Також у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб.