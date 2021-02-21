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У Нідерландах уламки літака впали на житлові райони, є постраждалі

Новость на русском → Нідерланди, Неділя 21 лютого 2021 23:59
У Нідерландах уламки літака впали на житлові райони, є постраждалі Фото: уламок (Twitter/L1mburg Centraal)
Автор: Артур Родивилов

На вантажному літаку Boeing 747-400F, який летів з Нідерландів в США, в одному з чотирьох двигунів спалахнула пожежа. Частини, що відвалилися від лайнера, впали на землю.

Про це повідомляє DW.

Постраждали дві людини: літня жінка була госпіталізована з травмою голови, а дитина отримала опіки при спробі підняти гарячий уламок.

Літаку вдалося безнапасно приземлитися в бельгійському Льєжі. Слідчі органи не знайшли зв'язку між інцидентами в США і Нідерландах.

Нагадаємо, в цей же день США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.

На початку січня 2021 року літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Раніше стало відомо, що Канада планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи за участю таких лайнерів.

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