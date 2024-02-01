В Турции мужчина захватил в заложники работников завода: в знак протеста против войны в Газе

В турецком городе Коджаэли неизвестный ворвался в главное здание завода американской компании Procter and Gamble и захватил находившихся там людей в заложники. На место происшествия была направлена полиция специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Издание сообщает, что неизвестный вошел в главное здание фабрики в Гебзе сегодня около 15:00 с пистолетом в руках. Предположительно, подозреваемый взял в заложники работников фабрики в знак протеста против израильских атак на Сектор Газа.

После получения уведомления в район было направлено большое количество полицейских и медицинских бригад. Губернатор Коджаэли Седдар Явуз также отправился в регион для получения информации.

Полиция специального назначения также была развернута перед фабрикой.

Улица, на которой расположена фабрика, была закрыта для транспорта и пешеходов.

#SONDAKİKA



Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi.



Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/JFQdASCncl — Conflict (@ConflictTR) February 1, 2024

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