Ночной удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает расти

По состоянию на 10:15 в Запорожье за помощью к медикам обратился 31 человек.

"22 из них в больнице в состоянии средней тяжести. В больнице и двухмесячный младенец", - уточнил Федоров.

Кроме того, как уточнила прокуратура, среди пострадавших также сотрудники ГСЧС и работники облэнерго, которые попали под обстрел, когда ликвидировали последствия предыдущей атаки. В ГСЧС отметили, в результате атаки пострадали четверо спасателей.

Стоит добавить, что в результате ночных вражеских обстрелов в Запорожье погиб человек - 47-летний мужчина.

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/pgo_gov_ua)