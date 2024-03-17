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Ночной удар "Шахедов" по Одесской области: ПВО сбила больше 10 дронов, но есть попадания

Фото: силы ПВО за ночь сбили 14 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью атаковали территорию Одесской области дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО сбили 14 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины и Facebook Генштаба ВСУ.

"Враг продолжает коварный дроновый террор. Ночью российские террористические войска вновь совершили массированную дроновую атаку по Одесщине. Около трех часов продолжалась напряженная боевая работа", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Отмечается, что ударные дроны были запущены из временно оккупированного Крыма. Всего силы ПВО сбили 13 беспилотников типа Shahed-131/136 в небе Одесской области и еще один на подлете, в небе Николаевской. По данным Генштаба ВСУ, всего враг применил 16 "Шахедов".

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия: возникли пожары, произошло разрушение промышленных зданий. К счастью, пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Войска РФ регулярно наносят удары по Одессе

Войска РФ с первых дней вторжения в Украину наносят удары по Одессе и области различными типами вооружения.

Так, 15 марта, Одессу атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма. После прибытия к месту событий медиков и спасателей, враг нанес повторный удар. Сначала было известно о десятках пострадавших, а также погибших.

По состоянию на сегодняшний день, известно о 21 жертве, еще более 70 человек получили ранения, также есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. Среди погибших есть сотрудники ГСЧС, медик.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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