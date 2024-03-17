Ночной удар "Шахедов" по Одесской области: ПВО сбила больше 10 дронов, но есть попадания

"Враг продолжает коварный дроновый террор. Ночью российские террористические войска вновь совершили массированную дроновую атаку по Одесщине. Около трех часов продолжалась напряженная боевая работа", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Отмечается, что ударные дроны были запущены из временно оккупированного Крыма. Всего силы ПВО сбили 13 беспилотников типа Shahed-131/136 в небе Одесской области и еще один на подлете, в небе Николаевской. По данным Генштаба ВСУ, всего враг применил 16 "Шахедов".

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия: возникли пожары, произошло разрушение промышленных зданий. К счастью, пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Войска РФ регулярно наносят удары по Одессе

Войска РФ с первых дней вторжения в Украину наносят удары по Одессе и области различными типами вооружения.

Так, 15 марта, Одессу атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма. После прибытия к месту событий медиков и спасателей, враг нанес повторный удар. Сначала было известно о десятках пострадавших, а также погибших.

По состоянию на сегодняшний день, известно о 21 жертве, еще более 70 человек получили ранения, также есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. Среди погибших есть сотрудники ГСЧС, медик.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.