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Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые

Фото: силы ПВО в Одесской области сбили 22 дрона-камикадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска с помощью "Шахедов" атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области сегодня ночью, 3 сентября. Сообщается, что оккупанты выпустили 25 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Оккупанты совершили несколько волн атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ). Всего зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ночного удара, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь.

Оккупанты усилили обстрелы портов

Российские войска в последние месяцы усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Так, они атаковали порт Рени в Одесской области.

В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов. Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же был разрушен новый склад под зерно, почти достроенный.

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