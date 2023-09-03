Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые

"Оккупанты совершили несколько волн атак ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ). Всего зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ночного удара, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь.

Оккупанты усилили обстрелы портов

Российские войска в последние месяцы усилили удары по портовой инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Так, они атаковали порт Рени в Одесской области.

В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов. Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же был разрушен новый склад под зерно, почти достроенный.