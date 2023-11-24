Ночной удар по объектам оккупантов в Джанкое: Федоров и партизаны раскрыли подробности

По словам мэра, этой ночью жители Джанкоя слышали более десяти мощных взрывов. Уже позже на "Чонгаре" - на административной границе между Крымом и Херсонской областью - возникли длинные очереди в обе стороны.

"Полностью пункт пропуска не работает. Враг точно понес там сверхбольшие потери", - отметил Федоров.

Как говорится в вечернем заявлении представителей крымского подполья, после удачного поражения в Джанкое в/ч оккупационных войск были уничтожены не только системы РЛС и средства ПВО, но также личный состав противника.

"Как сообщает наш источник из воинской части в Джанкое, весь автотранспорт предназначенный для перевозки погибших, с ночи и до теперешнего момента задействован для эвакуации тел. Отдельно зафиксировано передвижение 8-10 "труповозок" с телами 200-х рано утром", - рассказали в "Атеш".

Партизаны добавили, что вместе с жителями Джанкоя причастны к данным ночным ударам по вражеским объектам на полуострове.

"Последние месяцы мы часто публиковали информацию о расположении ПВО, РЛС, центров подготовки мобилизованных ВС РФ в Джанкое. Всю собранную информацию от источников в войсках, от мирных жителей мы передавали напрямую "центрам принятия решений Украины"", - говорят в Силах сопротивления.

Ночные взрывы в Джанкое

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 24 ноября, в этом городе на севере временно оккупированного Крыма раздались громкие звуки взрывов. В сети писали о как минимум 7 мощных взрывов в районе Джанкоя.

Кроме того, пользователи интернета рассказывали об атаке беспилотников в Крыму.

Уже утром Крымские партизаны заявили, что в Джанкое были поражены воинские части российских захватчиков, а также ПВО, РЛС и личный состав интервентов.