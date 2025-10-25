Ночной удар по Киеву: глава КГВА рассказал о первой жертве

Атака на столицу

Российские оккупанты в ночь на 25 октября, атаковали Киев баллистическими ракетами.

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций сообщили, что в результате обстрела произошло попадание сразу в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Сообщается, что на одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории, в результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

Сетью же распространялись видео значительных пожаров и задымлений по городу. На местах уже работают спасатели и соответствующие службы.

Стоит добавить, что в ночь на 23 октября столица подверглась атаке дронов. Той ночью последствия были зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.

Как известно, из-за обстрела были повреждены жилые дома и детский сад, а также пострадали люди.

