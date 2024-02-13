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Ночной удар по Днепру: ПВО сбила 10 дронов, но есть и попадания в энергетический объект

Фото: войска РФ ночью атаковали Днепр и область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 13 февраля, атаковали дронами Днепр и область, зафиксированы попадания в энергетический и инфраструктурный объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Вторую ночь подряд – массированная атака БпЛА на область. Наши защитники уничтожили 10 "Шахедов" в Днепровском районе. Но произошло несколько попаданий в Днепре. Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который угомонили спасатели", - говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, россияне также попали и по инфраструктурному объекту, на котором также вспыхнул пожар, но огонь оперативно потушили.

"Благодарю тех, кто 24/7 ликвидирует последствия российского террора. В их числе и герои-энергетики. Они уже вернули свет жителям Павлоградского района после вчерашних атак. Сейчас работают в областном центре. Там тоже заживили почти все дома", - добавил Лысак.

Атака российских войск по Днепру 13 февраля

В ночь на 13 февраля россияне атаковали Днепр беспилотниками. Жители города слышали взрывы, в области власти объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщалось о нескольких волнах ударных дронов, а также о пусках двух крылатых ракет в направлении города.

Позже стало известно, что из-за атаки россиян по Днепру некоторые районы города остались без света, тепла и водоснабжения.

Также сообщалось, что в ночь на 13 февраля противник атаковал Украину 23 ударными дронами типа Shahed-136/131. Украинские силы ПВО уничтожили 16 вражеских беспилотников.

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