ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове прозвучала серия взрывов

Харьков, Суббота 25 мая 2024 00:46
UA EN RU
В Харькове прозвучала серия взрывов Фото: в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове были слышны взрывы в ночь на 25 мая во время воздушной тревоги, объявленной в области из-за угрозы вражеских ракетных ударов, в том числе с применением баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Взрыв в районе города раздался около 00:35. В местных пабликах писали, что было слышно несколько взрывов.

"В городе громко. Будьте осторожны!" – говорится в заявлении мэра Харькова в Telegram в публикации в 00:36.

В администрации также призвали харьковчан и жителей района находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

"Харьков и район: оставайтесь в укрытиях!" - написал глава ОВА.

Повторные взрывы

Приблизительно через десять минут в городе прогремели еще взрывы.

"Серия взрывов в Харькове", - рассказал Терехов.

"Повторные взрывы!" - добавил руководитель ОВА.

Перед этим в нескольких областях на востоке страны была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе вражеских атак с применением баллистического вооружения.

Обстрелы Харькова

Отметим, что город в последние месяцы находится под вражескими воздушными атаками почти ежедневно. Часто для ударов по Харькову росармия применяет ракетное вооружение и дроны-камикадзе типа "Шахед".

Из-за близости областного центра к границе с РФ украинской ПВО трудно сбивать вражеские воздушные цели, которыми страна-агрессор бьет по Харькову.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские войска в очередной раз атаковали этот город - в Харькове раздались взрывы. А перед тем в тот же день во вражеский обстрел попала типография Vivat в городе. Кроме того, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Взрыв Война в Украине Ракетная атака
NEWS
США объявили пакет помощи Украине на почти 300 млн долларов: что в нем
США объявили пакет помощи Украине на почти 300 млн долларов: что в нем
DAILY
План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов