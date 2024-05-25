В Харькове прозвучала серия взрывов

В Харькове были слышны взрывы в ночь на 25 мая во время воздушной тревоги, объявленной в области из-за угрозы вражеских ракетных ударов, в том числе с применением баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Взрыв в районе города раздался около 00:35. В местных пабликах писали, что было слышно несколько взрывов.

"В городе громко. Будьте осторожны!" – говорится в заявлении мэра Харькова в Telegram в публикации в 00:36.

В администрации также призвали харьковчан и жителей района находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

"Харьков и район: оставайтесь в укрытиях!" - написал глава ОВА.

Повторные взрывы

Приблизительно через десять минут в городе прогремели еще взрывы.

"Серия взрывов в Харькове", - рассказал Терехов.

"Повторные взрывы!" - добавил руководитель ОВА.

Перед этим в нескольких областях на востоке страны была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе вражеских атак с применением баллистического вооружения.

Обстрелы Харькова

Отметим, что город в последние месяцы находится под вражескими воздушными атаками почти ежедневно. Часто для ударов по Харькову росармия применяет ракетное вооружение и дроны-камикадзе типа "Шахед".

Из-за близости областного центра к границе с РФ украинской ПВО трудно сбивать вражеские воздушные цели, которыми страна-агрессор бьет по Харькову.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские войска в очередной раз атаковали этот город - в Харькове раздались взрывы. А перед тем в тот же день во вражеский обстрел попала типография Vivat в городе. Кроме того, в результате атаки есть погибшие и раненые.