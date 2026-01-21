Ночной обстрел россиян: системы Patriot уничтожили 14 из 18 баллистических ракет, - Игнат

"Сегодня вы видели огромное применение баллистики - 18 баллистических ракет, плюс к ней добавился "Циркон", который атаковал Винницкую область, объект критической инфраструктуры. 14 из 18 тех, что били по столице, были сбиты. Понятно, что работала система Patriot, и это очень-очень высокий результат по баллистике", - подчеркнул Игнат.

По его словам, в целом подразделениям ПВО удалось ликвидировать 13 из 15 крылатых ракет, еще две были локально потеряны, а также 315 из 339 вражеских беспилотников.

"Мы еще раз подчеркиваем, пусть 85% сбили или 90%. Все равно те 15%, 10% или 20% несбитых постоянно где-то попадают. Каждый день 100-150 "Шахедов". Далее у нас идут комбинированные атаки, и постоянно две-три-четыре ракеты где-то попадают, и это приходится все восстанавливать нашим энергетикам", - добавил он.