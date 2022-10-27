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Ночной обстрел Киевской области: спасатели ликвидировали последствия удара

Фото: спасатели ликвидировали последствие удара по Киевской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 27 октября, российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры в Киевской области. Спасатели завершили ликвидацию последствий обстрела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"В Киевской области ликвидированы последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры, которые были совершены сегодня ночью дронами "Шахед", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что к ликвидации последствий было привлечено 48 человек личного состава и 8 единиц техники.

"Жертв и пострадавших нет", – добавляет ГСЧС.

Фото: спасатели ликвидировали последствие удара по Киевской области (t.me/dsns_telegram)

Ночной удар по Киевской области

Ночью в Киевской области, во время воздушной тревоги, раздались взрывы. Через некоторое время глава ОВА Алексей Кулеба заявил о нескольких "прилетах".

"На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Пока спасатели ликвидируют пожар, правоохранители фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - раскрыл подробности начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, россияне попали в крупный энергетический объект. Последствия удара для Киева и ряда областей можно узнать по ссылке.

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