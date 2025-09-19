Ночной обстрел Киева: упали обломки дрона, повреждена троллейбусная сеть

Обстрелы Киева и других городов

Напомним, в ночь на 7 августа россияне запустили по Украине 810 дронов и 13 ракет. Под ударом врага были Киев, Одесса, Кривой Рог и Кременчуг.

В частности, в столице в результате обстрела были зафиксированы разрушения в Святошинском, Дарницком и Печерском районах.

Причем той ночью россияне в первые с начала войны атаковали здание Кабинета министров Украины. Изначально была информация о попадании дрона, но позже выяснилось, что прилетела ракета, которая не взорвалась.

Кроме того, в результате той атаки были погибшие и пострадавшие.

Подробнее об атаке и какие были последствия в других городах - читайте в материале РБК-Украина.