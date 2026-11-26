"В результате ночной атаки врага пострадали 7 человек.

Медики госпитализировали троих раненых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", – написал Кличко.

Что известно об атаке на Киев

Российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами около полуночи 25 ноября. Попадание и повреждение зафиксировали в Деснянском районе.

Ранее мэр сообщал о попадании в здание на территории промышленной зоны, еще одно нежилое здание и торговый центр. На местах возникли пожары, к ликвидации последствий привлекли экстренные службы.

При атаке жителей столицы призывали находиться в укрытиях.