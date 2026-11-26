В Киеве в ночь на 26 ноября в результате российской баллистической атаки пострадали семь человек. Под ударом оказался Деснянский район, где возникли пожары в двух нежилых постройках и торговом центре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Виталия Кличко.
"В результате ночной атаки врага пострадали 7 человек.
Медики госпитализировали троих раненых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", – написал Кличко.
Что известно об атаке на Киев
Российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами около полуночи 25 ноября. Попадание и повреждение зафиксировали в Деснянском районе.
Ранее мэр сообщал о попадании в здание на территории промышленной зоны, еще одно нежилое здание и торговый центр. На местах возникли пожары, к ликвидации последствий привлекли экстренные службы.
При атаке жителей столицы призывали находиться в укрытиях.
Напомним, вечером 24 ноября российский дрон попал во двор 16-этажного жилого дома в Шевченковском районе Киева. На первом и втором этажах вспыхнул пожар.
Также тогда 24 ноября Россия ударила по Киеву. Пожар на складах вспыхнула в Голосеевском районе.