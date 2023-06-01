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Ночной обстрел Киева. Полиция показала первые минуты на месте падения обломков

Иллюстративное фото: полиция показала первые минуты на месте падения обломков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Патрульные полицейские были одними из первых прибывших на место падения обломков после ракетного удара по Киеву. Они поделились видео, снятым в первые минуты по приезду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

На видео видно, как полицейские оказывают помощь пострадавшим из-за ракетной атаки оккупантов по столице.

"Мы снова убеждаемся, что у оккупантов нет ничего святого, даже когда весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. Вместо поздравлений и веселых мероприятий, маленькие украинцы получили плач и горе", - отмечают патрульные.

Тем не менее, они уверены, что украинцы сильные и способны вместе пройти любые испытания.

Ракетный удар по Киеву

Сегодня ночью российские военные атаковали Киев 10 крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Однако обломки упали на проезжую часть в двух районах столицы.

Из-за падения обломков возле поликлиники в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Они хотели попасть в укрытие, но не смогли этого сделать, ведь оно было закрыто. Из-за этого инцидента полиция уже открыла уголовное дело.

Кроме того, в Киеве решили держать укрытие открытыми постоянно, а не только во время тревог. К тому же укрытие проверят по всей стране.

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