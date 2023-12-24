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Ночной обстрел россиянами Херсона: погибла семейная пара

Херсон, Воскресенье 24 декабря 2023 08:08
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Ночной обстрел россиянами Херсона: погибла семейная пара Иллюстративная фотография: ночной обстрел россиянами Херсона: погибла семейная пара (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В результате ночного артобстрела Херсона 24 декабря есть погибшие и пострадавшие. Среди них - семейная пара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Россияне попали артиллерийским снарядом по жилому дому. В результате пострадала семья.

"На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена", - написал Прокудин.

Также из-за обстрела пострадал 54-летний херсонец. Он получил ранения.

"Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации", - сообщил голова.

В одном из районов города, при разборе завалов, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

"Также в Центральном районе города во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается", - сказал Прокудин.

Обстрел Херсона

После освобождения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

23 декабря оккупанты обстреляли Херсон 15 раз: 7 раз днем и 8 ночью. Днем от обстрелов пострадали семь человек, среди них - ребенок.

Также 22 декабря во время российского артобстрела пострадала женщина, которая в это время шла по улице.

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