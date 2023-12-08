Ночной удар по Харькову: россияне били ракетами С-300, есть раненые

"Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока известно об одном пострадавшем человеке. На местах прилетов работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении Терехова.

В свою очередь, глава Харьковской ОВА отметил, что оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову.

На данный момент зафиксировали попадание в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно удары наносились ракетами С-300.

Количество пострадавших возросло

В полиции Харьковской области сообщили, что, по предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Ночной удар по Харькову 8 декабря

Сегодня ночью в Харькове прозвучало несколько громких взрывов. Вскоре после первого взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. Мэр города до окончания тревоги находиться в укрытиях и по не публиковать кадры с места происшествий.

Обстрелы Харькова и области

Оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

Однако, почти ежедневно с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты били с помощью ракет и дронов по Харькову и области. В последние месяцы количество атак заметно сократилось.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент правоохранители ехали задерживать коллаборантов.