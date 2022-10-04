ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове во время тревоги прогремели взрывы

Новина українською →
Харьков, Вторник 04 октября 2022 00:15
В Харькове во время тревоги прогремели взрывы Фото: В Харькове слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Харькове в ночь на 4 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Харькове слышали звуки около 00:03 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.

Обновлено (00:18)

Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова подтвердила "прилеты" по городу.

"Сильные удары россиян по Харькову. Вероятно, центральные районы", - отметила чиновница.

В сети пользователи пишут о минимум 2 взрывах.

Обновлено (00:47)

Городской глава Игорь Терехов рассказал, что враг атаковал Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.

По словам мэра, под ударом оккупантов оказались в одном случае промышленный, а в другом - инфраструктурный объект.

Напомним, 3 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате обстрелов оккупантов было повреждено местное предприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться