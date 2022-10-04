В Харькове во время тревоги прогремели взрывы
В Харькове в ночь на 4 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Харькове слышали звуки около 00:03 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.
Обновлено (00:18)
Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова подтвердила "прилеты" по городу.
"Сильные удары россиян по Харькову. Вероятно, центральные районы", - отметила чиновница.
В сети пользователи пишут о минимум 2 взрывах.
Обновлено (00:47)
Городской глава Игорь Терехов рассказал, что враг атаковал Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.
По словам мэра, под ударом оккупантов оказались в одном случае промышленный, а в другом - инфраструктурный объект.
Напомним, 3 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате обстрелов оккупантов было повреждено местное предприятие.
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