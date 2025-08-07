RU

Дональд Трамп Война в Украине

Ночной обстрел Днепра: ряд домов без воды и света, повреждено учебное заведение

Фото: войска РФ ночью ударили по Днепру (t.me/borys_filatovv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 7 августа, атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела часть города осталась без света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Днепра Бориса Филатова и Telegram ГСЧС.

"В результате очередного обстрела Днепра по городу повреждено всего 13 многоэтажек. У людей в домах разбило более 300 окон. В одном из районов после вражеской атаки ряд домов остались без воды и света. Над восстановлением работают профильные службы", - отметил Филатов.

Мэр города также подчеркнул, что также зафиксированы убытки в частном секторе. Также взрывами повреждено одно из учебных заведений.

По данным ГСЧС, в Днепре в результате вражеской атаки травмированы трое мирных жителей. Также повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, уничтожено административное здание, разрушениям подверглось и транспортное предприятие.

 

Удар РФ по Украине 7 августа

Напомним, сегодня ночью российские захватчики атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.

В Павлограде в результате атаки загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе горело здание, которое не эксплуатируется, а в самом Кривом Роге - модульный дом. Глава Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что в Кривом Роге зафиксировано попадание 10 "Шахедами".

Уже утром, 7 августа, взрыв прогремел в Николаеве. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу.

Днепропетровская областьВторжение России в Украину