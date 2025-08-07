Ночной обстрел Днепра: ряд домов без воды и света, повреждено учебное заведение

"В результате очередного обстрела Днепра по городу повреждено всего 13 многоэтажек. У людей в домах разбило более 300 окон. В одном из районов после вражеской атаки ряд домов остались без воды и света. Над восстановлением работают профильные службы", - отметил Филатов.

Мэр города также подчеркнул, что также зафиксированы убытки в частном секторе. Также взрывами повреждено одно из учебных заведений.

По данным ГСЧС, в Днепре в результате вражеской атаки травмированы трое мирных жителей. Также повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, уничтожено административное здание, разрушениям подверглось и транспортное предприятие.