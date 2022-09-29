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Ночной обстрел Днепра: на месте удара обнаружили тело еще одного ребенка

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 13:39
Ночной обстрел Днепра: на месте удара обнаружили тело еще одного ребенка Фото: на месте вражеского удара по Днепру обнаружили тело еще одного ребенка (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 29 сентября, российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела погибли двое детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской области Валентина Резниченко.

"На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни", - пишет Резниченко.

По словам главы Днепропетровской ОГА, среди погибших двое детей - 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью, во время воздушной тревоги, в Днепре и Запорожье раздались взрывы. Спустя некоторое время стало известно о том, что россияне попали ракетой в жилые кварталы Днепра. По словам Резниченко, известно было о трех погибших, среди которых один ребенок. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных.

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Днепропетровская область
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