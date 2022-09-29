Нічний обстріл Дніпра: на місці удару виявили тіло ще однієї дитини

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської області Валентина Резніченка.

"На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя", - пише Резніченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі, під час повітряної тривоги, у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Через деякий час стало відомо про те, що росіяни влучили ракетою у житлові квартали Дніпра. За словами Резніченка, відомо було про трьох загиблих, серед яких одна дитина. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових.

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