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Нічний обстріл Дніпра: на місці удару виявили тіло ще однієї дитини

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Четвер 29 вересня 2022 13:39
Нічний обстріл Дніпра: на місці удару виявили тіло ще однієї дитини Фото: на місці ворожого удару по Дніпру виявили тіло ще однієї дитини (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 29 вересня, російські військові завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу загинули двоє дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської області Валентина Резніченка.

"На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя", - пише Резніченко.

За словами голови Дніпропетровської ОДА, серед загиблих двоє дітей - 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі, під час повітряної тривоги, у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. Через деякий час стало відомо про те, що росіяни влучили ракетою у житлові квартали Дніпра. За словами Резніченка, відомо було про трьох загиблих, серед яких одна дитина. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових.

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Дніпропетровська область
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