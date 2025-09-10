Ночной налет дронов и ракеты под утро: главное об атаке по Украине и "Шахедах" в Польше

Этой ночью не только Украина находилась под комбинированной атакой российской армии. Вражеские ударные дроны также атаковали и Польшу.
РБК-Украина рассказывает главное, что известно о ночной атаке РФ по Украине и Польше.
Главное
Российская армия сначала запустила несколько групп ударных дронов с разных направлений. Вражеские беспилотники двигались с востока и юга в направлении западных областей.
Около часа ночи, 10 сентября, стало известно, что "Шахеды" пересекли границу Украины с Польшей. Таким образом российские дроны атаковали страну НАТО - Польшу.
А уже под утро среды Воздушные силы сообщили о группе крылатых ракет. Часть из них зашла в воздушное пространство Украины с севера, а часть с юга. Ракеты двигались также в западном направлении.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши официально подтвердило, что над Польшей фиксировались вражеские цели. В частности, была поднята авиация и приведены в высшую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания Польши.
Из-за угрозы со стороны российских дронов в Польше временно закрыли воздушное пространство сразу четырех аэропортов. Сначала ограничения касались "Жешува", но впоследствии перечень расширили до "Люблина", "Варшавы" и "Модлина". По информации польских военных, под наибольшей угрозой находились Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.
Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие против вражеских целей и он получил непосредственный отчет от оперативного командующего.
Во время "Шахедной" атаки взрывы раздавались в Киеве, Львове и Луцке. Однако по состоянию на 07:00 о последствиях не сообщалось.
А уже около шести утра Украина находилась под массированной атакой крылатых ракет. На этот раз о взрывах мониторы писали в Житомире, Луцке, Калуше и Винницкой области.
Сейчас известно, что в Винницкой области попадание в гражданские промышленные объекты. Однако по состоянию на 07:00 информация о пострадавших не поступала. Несмотря на это - местных просят находиться в укрытии.
Обновлено в 07:46
Также известно, что силы ПВО на Кировоградщине работали по вражеским "Шахедам". В общинах области обошлось без последствий.
Подробно о налете российских дронов на Польшу - читайте в материале РБК-Украина.