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Украинцев предупредили о тумане и плохой видимости: когда и где именно

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Украина, Среда 09 ноября 2022 14:10
Украинцев предупредили о тумане и плохой видимости: когда и где именно Фото: в Украине завтра ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 10 ноября, в части областей Украины ожидается туман. Поэтому видимость на дорогах значительно ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Туман утром и ночью прогнозируется в восточных, центральных, большинстве южных областей и Карпатском регионе. Видимость на дорогах снизится до 200-500 метров.

Из-за погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в указанных областях.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на предстоящую зиму. Вероятно, в этом году зима будет теплее, чем предыдущая.

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