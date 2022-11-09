Украинцев предупредили о тумане и плохой видимости: когда и где именно

Завтра, 10 ноября, в части областей Украины ожидается туман. Поэтому видимость на дорогах значительно ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Из-за погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в указанных областях.

Туман утром и ночью прогнозируется в восточных, центральных, большинстве южных областей и Карпатском регионе. Видимость на дорогах снизится до 200-500 метров.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на предстоящую зиму. Вероятно, в этом году зима будет теплее, чем предыдущая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.