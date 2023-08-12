Ночные взрывы в Крыму - спецоперация СБУ. Появились подробности атаки беспилотников

Как рассказали источники издания, 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от оккупированной Евпатории. Дроны военной контрразведки СБУ отработали по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.

В настоящее время точный масштаб повреждений уточняется, отмечают источники РБК-Украина, но, предварительно, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и много поврежденной техники.

Ночная атака беспилотников в Крым

Сегодня ночью крымские и российские паблики сообщили о взрывах в Крыму. В частности, была информация о якобы работе российской ПВО вблизи Новоозерного, где расположена крупная логистическая база оккупантов.

В пабликах рассказывали о беспилотниках, которые видели в небе над населенным пунктом.

Позже в российском Минобороны заявили о якобы отражении атаки беспилотников на Крым. Оккупанты похвастались, что сбили 14 дронов, а еще 6 - посадили с помощью средств РЭБ. В Минобороны РФ утверждали, что "жертв и разрушений" в результате атаки нет.

Взрывы в Крыму

Сегодня днем в Крыму снова взрывалось. Россияне заявляли о двух ракетных атаках на Крымский мост. Но, как всегда, в оккупационном Минобороны отчитались об успешном отражении атаки, добавляя, что жертв и разрушений не было.

Стоит отметить, что сегодня, по версии оккупантов, незаконный Крымский мост пытались атаковать зенитными ракетами С-200. Такая же ракета, как утверждали россияне, раньше упала на ресторан в центре Таганрога.

Больше о взрывах возле Крымского моста вы можете прочесть в материале РБК-Украина.