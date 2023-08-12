Ночные взрывы в Крыму - спецоперация СБУ. Появились подробности атаки беспилотников

Ночная атака беспилотников в оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.
Как рассказали источники издания, 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от оккупированной Евпатории. Дроны военной контрразведки СБУ отработали по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.
В настоящее время точный масштаб повреждений уточняется, отмечают источники РБК-Украина, но, предварительно, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и много поврежденной техники.
Сегодня ночью крымские и российские паблики сообщили о взрывах в Крыму. В частности, была информация о якобы работе российской ПВО вблизи Новоозерного, где расположена крупная логистическая база оккупантов.
В пабликах рассказывали о беспилотниках, которые видели в небе над населенным пунктом.
Позже в российском Минобороны заявили о якобы отражении атаки беспилотников на Крым. Оккупанты похвастались, что сбили 14 дронов, а еще 6 - посадили с помощью средств РЭБ. В Минобороны РФ утверждали, что "жертв и разрушений" в результате атаки нет.
Сегодня днем в Крыму снова взрывалось. Россияне заявляли о двух ракетных атаках на Крымский мост. Но, как всегда, в оккупационном Минобороны отчитались об успешном отражении атаки, добавляя, что жертв и разрушений не было.
Стоит отметить, что сегодня, по версии оккупантов, незаконный Крымский мост пытались атаковать зенитными ракетами С-200. Такая же ракета, как утверждали россияне, раньше упала на ресторан в центре Таганрога.
Больше о взрывах возле Крымского моста вы можете прочесть в материале РБК-Украина.
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