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Ночные взрывы в Крыму - спецоперация СБУ. Появились подробности атаки беспилотников

Фото: СБУ дронами атаковала логистическую базу россиян в Крыму (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ночная атака беспилотников в оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.

Как рассказали источники издания, 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от оккупированной Евпатории. Дроны военной контрразведки СБУ отработали по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.

В настоящее время точный масштаб повреждений уточняется, отмечают источники РБК-Украина, но, предварительно, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и много поврежденной техники.

Ночная атака беспилотников в Крым

Сегодня ночью крымские и российские паблики сообщили о взрывах в Крыму. В частности, была информация о якобы работе российской ПВО вблизи Новоозерного, где расположена крупная логистическая база оккупантов.

В пабликах рассказывали о беспилотниках, которые видели в небе над населенным пунктом.

Позже в российском Минобороны заявили о якобы отражении атаки беспилотников на Крым. Оккупанты похвастались, что сбили 14 дронов, а еще 6 - посадили с помощью средств РЭБ. В Минобороны РФ утверждали, что "жертв и разрушений" в результате атаки нет.

Взрывы в Крыму

Сегодня днем в Крыму снова взрывалось. Россияне заявляли о двух ракетных атаках на Крымский мост. Но, как всегда, в оккупационном Минобороны отчитались об успешном отражении атаки, добавляя, что жертв и разрушений не было.

Стоит отметить, что сегодня, по версии оккупантов, незаконный Крымский мост пытались атаковать зенитными ракетами С-200. Такая же ракета, как утверждали россияне, раньше упала на ресторан в центре Таганрога.

Больше о взрывах возле Крымского моста вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности УкраиныЕвпаторияатака дроновКрим