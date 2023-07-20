Ночные взрывы в Крыму: в сети показали момент "прилета"

В сети пишут, что по зданию в Раздольном якобы ударил беспилотник. Пропагандисты обвиняют в атаке Украину.

При этом, по их словам, в результате "атаки" там якобы погибла 14-летняя девочка. Официальные представители Украины никак не комментируют происшествие.

Взрывы в Раздольном

Напомним, информацию о взрывах в Раздольном сегодня утром начали распространять российские пропагандистские Telegram-каналы.

Они уточняли, что там якобы было повреждено четыре административных здания.

Взрывы в Крыму последнее время гремят все чаще. К примеру, сегодня днем их фиксировали в районе двух аэродромов. Детали инцидента пока неизвестны.