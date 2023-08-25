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Ночные удары по Одессе: какими ракетами били оккупанты

Фото: российские войска дважды за прошедшую ночь атаковали Одесскую область (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российские войска дважды за прошедшую ночь атаковали Одесскую область с помощью крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Сообщается, что поздно вечером оккупанты нанесли удар в районе Черноморска двумя ракетами, предварительно типа Х-35/59. Благодаря слаженной работе украинских сил ПВО, обе воздушные цели уничтожены.

Также около 03:44 зафиксирована повторная атака Одесской области. На этот раз враг пытался поразить объекты в регионе "Калибрами". По предварительным данным, также все ракеты были сбиты.

Обстрелы Одесской области

В последние недели, после того как Россия вышла из "зерновой инициативы", она активно обстреливает украинские порты и зерновую инфраструктуру. Большинство объектов портовой инфрастрктуры расположено в Одесской области.

Так, 16 августа россияне в очередной раз атаковали юг Украины с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили над Одесской и Николаевской областью 13 вражеских беспилотников. Но там были и попадания.

В частности, один из дронов ударил по порту "Рени", в результате чего там начался пожар и были повреждены.

 

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