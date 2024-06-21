Ночная ракетная атака. В Воздушных силах рассказали, куда целились оккупанты

Россия пыталась атаковать критическую инфраструктуру Украины во время ночной атаки 21 июня. Однако все вражеские ракеты были уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Все четыре ракеты были уничтожены. По Кировоградской и Херсонской областях враг совершил пуски с часу ночи. Пытался традиционно поразить наши критические объекты, однако ничего не удалось", - сказал он.
Спикер подчеркнул, что этой ночью враг не применил дроны-камикадзе. Однако защитники готовятся к разным сценариям, которые может использовать враг.
"Ресурсы даже у такой большой страны не безлимитные. Кроме того, на третий год войны россияне уже понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать объекты, поскольку мы также принимаем меры для безопасности наших инфраструктурных объектов от нападений противника", - подчеркнул Евлаш.
Как отметил спикер Воздушных сил, оккупанты пытаются "прощупывать" украинскую ПВО. Поэтому враг использует разные методы - как комбинированные атаки, так и другие.
"Как вот этой ночью мы видели только управляемые ракеты. Иногда враг делает паузы, вообще не атакует. Поэтому это такая игра на истощение. Они пытаются найти слабые щели в то время, как мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отбивать эти атаки", - добавил он.
Напомним, в ночь на 20 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 27 "Шахедов" и девять ракет разных типов. Противовоздушная оборона работала в 10 областях, уничтожив все дроны и пять ракет.
Вчера россияне атаковали энергетику Украины. Были повреждены объекты в четырех областях.
Уже в ночь на 21 июня российская авиация выпустила по Украине четыре управляемых ракеты Х-59/Х-69. Силы ПВО сбили все ракеты.
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