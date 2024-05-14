RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная воздушная атака: силами ПВО ВСУ были сбиты все "Шахеды" россиян

Фото: мобильная огневая группа ВСУ уничтожила все "Шахеды" в ночь на 14 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили для ударов дроны-камикадзе и баллистическую ракету. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 14 мая для атаки применили:

  • 18 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запускали из мыса Чауда,
  • и 1 баллистическую ракету "Искандер-М" - ее также запускали из оккупированного Крыма.

Боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась в восьми областях

"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", - рассказал Олещук.

Он уточнил, что отражали вражеский удар:

  • истребительная авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • мобильные огневые группы,
  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что с вечера 13 мая стало известно о запуске врагом нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед" для ударов по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.

Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за ударных беспилотников российских оккупантов.

В течение ночи фиксировалось перемещение "Шахедов", в частности, в западные области. Также в командовании Воздушных сил заявляли об угрозе баллистики.

Добавим, к утру в Харькове раздался взрыв - враг попал в Киевский район города. Пострадавших нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПВОВойна в УкраинеАтака дронов