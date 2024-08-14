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Ночная воздушная атака: в Киеве также объявили воздушную тревогу, ВСУ сбивают "Шахеды"

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в эту ночь, 14 августа, была объявлена воздушная тревога, как и в Киевской области и ряде регионов. Причиной является вражеская атака с применением ударных беспилотников, ведется работа ПВО.

Сирена об угрозе воздушной атаки противника раздалась в столице около 00:20.

"Внимание! Угроза ударных БПЛА для Киева!" - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Чиновник добавил, что в Киевской области, неподалеку от столицы, уже работают силы и средства ПВО.

"Находитесь в укрытиях. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в его объявлении.

Атака "Шахедов" в ночь на 14 августа

Ранее сообщалось, что вечером накануне российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники для очередной атаки. Так, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В командовании Воздушных сил ВСУ информировали, что "Шахеды" были зафиксированы на севере, юге, востоке страны и в части центральных регионов.

Позже стало известно, что в Киевской области ведется работа ПВО из-за дронов-камикадзе противника.

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КиевВоздушная тревога