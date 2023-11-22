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Ночная атака на Украину. Силы ПВО сбили 14 дронов типа "Shahed"

Среда 22 ноября 2023 07:20
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Ночная атака на Украину. Силы ПВО сбили 14 дронов типа "Shahed" Иллюстративное фото: Силы ПВО сбили 14 дронов типа "Shahed" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия атаковала украинские города беспилотниками типа Shahed в ночь со вторника на среду, 22 ноября. Украинская противовоздушная оборона сбила все дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

"С 20:00 вечера 21 ноября по 03:00 22 ноября 2023 оккупанты атаковали с юго-восточного направления 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed", - сообщили в ПС.

Кроме этого с самолета Ту22М3 была запущена крылатая ракета Х-22.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены все 14 вражеских беспилотников "Shahed-131/136".

Для ликвидации дронов были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Что касается крылатой ракеты Х-22 – она не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. К счастью, обошлось без пострадавших.

Работа ПВО в Киевской области.

Около 23:30 во вторник, в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Враг запустил беспилотники по типу ''Shahed''.

Работа ПВО в Сумской области

Также сообщалось о взрывах в Сумах во время воздушной тревоги. Еще в 19:52 в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины сообщали об угрозе ракетной опасности со стороны РФ.

РФ нанесла удары по регионам Украины 21 ноября

Армия России в очередной раз обстреляла несколько областей. Сначала стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Позже глава Запорожской ОВ Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов областного центра.

Впоследствии стало известно, что украинские воины сегодня вечером 21 ноября над Синельниковским районом Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник.

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