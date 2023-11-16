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Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 16 беспилотников

Четверг 16 ноября 2023 11:19
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Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 16 беспилотников Фото: силы ПВО "приземлили" 16 беспилотников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 16 ноября российские террористы атаковали Украину 18 ударными БпЛА типа Shahed. Противовоздушная оборона приземлила 16 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВС Украины.

Атака была осуществлена с юго-восточного направления - российского Приморско-Ахтарска.

Во время атаки во многих областях Украины было объявлено о воздушной тревоге, в частности работала противовоздушная оборона.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 16 вражеских беспилотников", - пишет пресс-служба.

Для защиты были задействованы:

  • подразделения мобильных огневых групп;
  • истребительная авиация;
  • зенитные ракетные подразделения.

Также вечером 15 ноября над Полтавской областью была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

"Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших", - добавляет пресс-служба.

Ночная атака на Украину: силы ПВО &quot;приземлили&quot; 16 беспилотников

Фото: силы ПВО "приземлили" 16 беспилотников (t.me/kpszsu/)

Ночная атака в ночь на 16 ноября

Этой ночью в Харьковской области прогремели взрывы. Воздушные силы объявили о ракетной опасности.

Согласно данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Слышали не менее семи взрывов. По словам главы ОВА Харьковской области Олега Синегубова, предварительно враг атаковал город из ЗРК С-300.

"В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших", - добавил Синегубов.

Утренняя атака 16 ноября

Утром российские террористы с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Позже в регионе прогремели взрывы из-за работы ПВО. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат подтвердил информацию об атаке "Шахедов". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. В целом враг запустил не менее 10 БпЛА.

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