Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 16 беспилотников

В ночь на 16 ноября российские террористы атаковали Украину 18 ударными БпЛА типа Shahed. Противовоздушная оборона приземлила 16 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВС Украины.

Атака была осуществлена с юго-восточного направления - российского Приморско-Ахтарска.

Во время атаки во многих областях Украины было объявлено о воздушной тревоге, в частности работала противовоздушная оборона.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 16 вражеских беспилотников", - пишет пресс-служба.

Для защиты были задействованы:

подразделения мобильных огневых групп;

истребительная авиация;

зенитные ракетные подразделения.

Также вечером 15 ноября над Полтавской областью была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

"Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших", - добавляет пресс-служба.

Фото: силы ПВО "приземлили" 16 беспилотников (t.me/kpszsu/)

Ночная атака в ночь на 16 ноября

Этой ночью в Харьковской области прогремели взрывы. Воздушные силы объявили о ракетной опасности.

Согласно данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Слышали не менее семи взрывов. По словам главы ОВА Харьковской области Олега Синегубова, предварительно враг атаковал город из ЗРК С-300.

"В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших", - добавил Синегубов.

Утренняя атака 16 ноября

Утром российские террористы с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Позже в регионе прогремели взрывы из-за работы ПВО. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат подтвердил информацию об атаке "Шахедов". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. В целом враг запустил не менее 10 БпЛА.