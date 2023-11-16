Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 16 беспилотников
В ночь на 16 ноября российские террористы атаковали Украину 18 ударными БпЛА типа Shahed. Противовоздушная оборона приземлила 16 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВС Украины.
Атака была осуществлена с юго-восточного направления - российского Приморско-Ахтарска.
Во время атаки во многих областях Украины было объявлено о воздушной тревоге, в частности работала противовоздушная оборона.
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 16 вражеских беспилотников", - пишет пресс-служба.
Для защиты были задействованы:
- подразделения мобильных огневых групп;
- истребительная авиация;
- зенитные ракетные подразделения.
Также вечером 15 ноября над Полтавской областью была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
"Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших", - добавляет пресс-служба.
Фото: силы ПВО "приземлили" 16 беспилотников (t.me/kpszsu/)
Ночная атака в ночь на 16 ноября
Этой ночью в Харьковской области прогремели взрывы. Воздушные силы объявили о ракетной опасности.
Согласно данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Слышали не менее семи взрывов. По словам главы ОВА Харьковской области Олега Синегубова, предварительно враг атаковал город из ЗРК С-300.
"В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших", - добавил Синегубов.
Утренняя атака 16 ноября
Утром российские террористы с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.
Позже в регионе прогремели взрывы из-за работы ПВО. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат подтвердил информацию об атаке "Шахедов". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. В целом враг запустил не менее 10 БпЛА.
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